In Bielefeld betreibt die Deutsche Fachpflege Holding GmbH bereits eine Intensivpflegeeinrichtung. Bild: Denis Karabasch
In Bielefeld betreibt die Deutsche Fachpflege Holding GmbH bereits eine Intensivpflegeeinrichtung. Bild: Denis Karabasch
Reichenbach
WG mal anders: Intensivpatienten kehren in ehemaliges Reichenbacher Krankenhaus zurück
Redakteur
Von Gunter Niehus
Im Gebäude des MVZ entsteht in diesem Jahr eine Station zur Intensivpflege. Das Ganze soll eine Art Wohngemeinschaft sein. Für wen ist sie genau gedacht?

Der Kalender an der Wand zeigt noch den Oktober 2023. Das war zwar nicht der Monat aber doch das Jahr, in dem auf der Intensivstation des Reichenbacher Krankenhauses die Lichter ausgingen. Gebäudebesitzer Kilian Lange und Sören Hammermüller von der Deutsche Fachpflege Holding GmbH knipsen es jetzt wieder an. Die Räume werden zurzeit in eine...
