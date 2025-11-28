Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Angela Beck von der „Kleidertruhe“ Reichenbach mit einem der liebevoll verpackten Geschenke.
Angela Beck von der „Kleidertruhe“ Reichenbach mit einem der liebevoll verpackten Geschenke. Bild: Gerd Betka
Angela Beck von der „Kleidertruhe“ Reichenbach mit einem der liebevoll verpackten Geschenke.
Angela Beck von der „Kleidertruhe“ Reichenbach mit einem der liebevoll verpackten Geschenke. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Wie das DRK Kinder in Reichenbach und Lengenfeld im Advent beschenkt
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der „Kleidertruhe“ in Reichenbach und Lengenfeld gibt es ab dem 1. Dezember Kinderbücher für Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien. Voraus ging eine Spendenaktion.

In diesem Jahr gibt es eine Weihnachtsaktion in den DRK-Kleiderkammern in Reichenbach und Lengenfeld. Um Kindern hilfsbedürftiger Familien eine Freude zu machen, waren die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes aufgerufen, Kinderbücher zu spenden. Hinzu kamen Spenden von Kunden. „Rund 30 Bücher warten bei uns, schön verpackt, ab 1. Dezember auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll
Zwei Schulen unter einem Dach. Das geht in der Weinholdschule offenbar nicht mehr auf. Weil die Oberschule mehr Platz braucht, droht der Grundschule das Aus. Was sagt der Stadtrat?
Der Vorschlag der Stadtverwaltung Reichenbach steht. Am Montag wird im Ausschuss öffentlich diskutiert, bevor der Stadtrat am 1. Dezember entscheidet. Was Elternvertreter und Landesschulamt sagen.
Gerd Betka
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
15:00 Uhr
1 min.
Warum der Reichenbacher Haushalt zum Triple wird
Im Reichenbacher Rathaus wurde jetzt der Haushalt beschlossen.
Die Reichenbacher Stadträte haben den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Worüber sich der Oberbürgermeister besonders freut.
Gunter Niehus
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel