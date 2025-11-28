Wie das DRK Kinder in Reichenbach und Lengenfeld im Advent beschenkt

In der „Kleidertruhe“ in Reichenbach und Lengenfeld gibt es ab dem 1. Dezember Kinderbücher für Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien. Voraus ging eine Spendenaktion.

In diesem Jahr gibt es eine Weihnachtsaktion in den DRK-Kleiderkammern in Reichenbach und Lengenfeld. Um Kindern hilfsbedürftiger Familien eine Freude zu machen, waren die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes aufgerufen, Kinderbücher zu spenden. Hinzu kamen Spenden von Kunden. „Rund 30 Bücher warten bei uns, schön verpackt, ab 1. Dezember auf...