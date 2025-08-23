Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neue Elsterbrücke im Pöhler Ortsteil Barthmühle. Die Arbeiten an dem Neubau wurden in diesem Jahr beendet. Bild: Vogtlandkreis
Die neue Elsterbrücke im Pöhler Ortsteil Barthmühle. Die Arbeiten an dem Neubau wurden in diesem Jahr beendet. Bild: Vogtlandkreis
Reichenbach
Wie es mit der Brückensanierung im Vogtlandkreis weitergeht
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahr galten im Landkreis 31 Brücken an Kreisstraßen als dringend reparaturbedürftig. Was hat sich seitdem getan?

Mehr als 16.000 Brücken in Deutschland gelten als baufällig. Zuletzt gab es immer wieder unerwartete Brückensperrungen aufgrund massiver Schäden wie jüngst in Magdeburg. Und auch im Vogtland gilt jede vierte Brücke an einer Kreisstraße als marode. Drohen damit auch im Landkreis neue Brückensperrungen? Alexander Maul, Leiter des Amtes für...
