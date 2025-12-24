Wie in Reichenbach das vogtländische „Kließ-Säck‘l“ gestrickt und gebügelt wird

Klöße sind an Weihnachten beliebt. Wer sie selbst herstellt, muss zuvor Kartoffeln auspressen. Das geht mit dem „Kließ-Säck‘l“. In Reichenbach wird das „Säck’l“ noch traditionell gestrickt. Wie es dazu kam.

In einem kleinen Raum im Reichenbacher Gewerbegebiet steht eine Maschine, in der über 1500 Nadeln verbaut sind. Die Zahl schätzt zumindest Mario Bochmann. Die Maschine ist eine Flachstrickmaschine. Auf dem Typenschild steht „Textima" und „VEB Wirkmaschinenbau Karl-Marx-Stadt", Baujahr: 1976. Mario Bochmann bedient sie noch heute.