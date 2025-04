Wie sich Neumark billigeren Strom für Oberschule und Kita sichert

Am Montag sind die Verträge unterzeichnet worden. Dabei stehen die Dächer der beiden Einrichtungen im Fokus. Was ist an Einsparungen für die Gemeinde drin?

Billigeren Strom wünschen sich viele. Die Gemeinde Neumark hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Am Montag haben Bürgermeister Sven Köpp (FDP) und Lars Lange, Geschäftsführer der Stadtwerke Reichenbach, die Verträge für Photovoltaikanlagen unterzeichnet, die auf dem Dach der Oberschule und auf einem Segment der Kita „Wiesenwichtel"...