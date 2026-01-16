Wildunfall auf der B 94 in Lengenfeld: Ford-Fahrer nach Ausweichmanöver verletzt

Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Lengenfeld verunglückt, als er mehreren Rehen auswich. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

Am Donnerstagabend ist ein 22-jähriger Autofahrer auf der B 94 bei Lengenfeld verunglückt. Der junge Mann war gegen 20.45 Uhr in Richtung Rodewisch unterwegs, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Durch ein starkes Bremsmanöver geriet sein Ford ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, streifte mehrere kleine Bäume und kam...