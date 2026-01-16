MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Unfall durch Wildwechsel musste sogar die Feuerwehr anrücken.
Nach einem Unfall durch Wildwechsel musste sogar die Feuerwehr anrücken. Bild: Symbolfoto: Marius Holler/obs
Nach einem Unfall durch Wildwechsel musste sogar die Feuerwehr anrücken.
Nach einem Unfall durch Wildwechsel musste sogar die Feuerwehr anrücken. Bild: Symbolfoto: Marius Holler/obs
Reichenbach
Wildunfall auf der B 94 in Lengenfeld: Ford-Fahrer nach Ausweichmanöver verletzt
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein junger Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Lengenfeld verunglückt, als er mehreren Rehen auswich. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

Am Donnerstagabend ist ein 22-jähriger Autofahrer auf der B 94 bei Lengenfeld verunglückt. Der junge Mann war gegen 20.45 Uhr in Richtung Rodewisch unterwegs, als mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Durch ein starkes Bremsmanöver geriet sein Ford ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, streifte mehrere kleine Bäume und kam...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
07.01.2026
2 min.
Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Lengenfeld: B 94 eine Stunde voll gesperrt
Einen schweren Unfall hat es am Dienstagmittag auf der B 94 in Lengenfeld gegeben.
Ein 30-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag einen Auffahrunfall verursacht. Der Alkoholtest war positiv.
Bernd Jubelt
31.12.2025
2 min.
Unfälle wegen Wintereinbruchs im Vogtland: In Bad Brambach und Reichenbach hat es gekracht
Vorsicht war geboten auf schneeglatten Straßen zu Silvester im Vogtland und Landkreis Zwickau. Es kam auch zu Unfällen. (Symbolbild)
Wegen starken Schneefalls und glatter Straßen kam es zum Jahreswechsel zu Unfällen im Vogtland. Eine Bundesstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.
Cornelia Henze
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel