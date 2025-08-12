Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wir freuen uns extrem auf das Fest“: Warum ein 800 Jahre altes Dorf im Vogtland sich selbst Städtlein nennt

Bürgermeister Sven Köpp freut sich, dass mit der Festschrift wieder ein Meilenstein der jahrelangen Vorbereitung auf das Ortsjubiläum erreicht wurde.
Bild: JB Steps
Bürgermeister Sven Köpp freut sich, dass mit der Festschrift wieder ein Meilenstein der jahrelangen Vorbereitung auf das Ortsjubiläum erreicht wurde.
Bild: JB Steps
Reichenbach
„Wir freuen uns extrem auf das Fest“: Warum ein 800 Jahre altes Dorf im Vogtland sich selbst Städtlein nennt
Von Petra Steps
Während es einigen Neumarkern in Sachen Werbung für das anstehende Ortsjubiläum noch zu ruhig ist, wird im Hintergrund fleißig gearbeitet. Eine Festschrift ging an alle Neumarker Haushalte. Nur eine Seite fehlte dabei.

Insgesamt 56 Seiten umfasst die Festschrift, die anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Neumark herausgegeben und kostenlos an alle Haushalte verteilt wurde. Dazu kommt noch eine Doppelseite der Freiwilligen Feuerwehr.
