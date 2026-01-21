Wirtschaftsvereinigung in Reichenbach will zu guten Entscheidungen verhelfen

Der Verein hat einen Psychotherapeut für eine Vortragsveranstaltung im Rathaus eingeladen. Worum es dabei gehen wird.

Die Wirtschaftsvereinigung Nördliches Vogtland und der Gewerbeverein Reichenbach veranstalten am Donnerstag, 22. Januar, eine Info- und Vortragsveranstaltung im Ratssaal des Rathauses Reichenbach. Im Fokus steht das Thema „Orientierung in turbulenten Zeiten – Wie treffe ich gute Entscheidungen?". Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit...