Wo dieses Mal in Reichenbach die Straße einbricht

Die Karl-Liebknecht-Straße ist Donnerstag Nachmittag gesperrt worden. Dort hatte die Erde nachgegeben. Wie es jetzt weitergeht.

Die Nachricht ging um kurz vor 15 Uhr ein: Mitten in der Karl-Liebknecht-Straße in Reichenbach klafft auf einmal ein Loch. Es befindet sich in der Nähe des Kreuzungsbereichs mit der Klinkhardtstraße. Die Abmessungen betragen zirka einen Meter auf 70 Zentimeter. Wie tief das Loch ist, weiß man immer noch nicht genau. Beim Abwasserzweckverband...