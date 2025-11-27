Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Karl-Liebknecht-Straße in Reichenbach ist ein Loch entstanden.
In der Karl-Liebknecht-Straße in Reichenbach ist ein Loch entstanden. Bild: Gunter Niehus
Reichenbach
Wo dieses Mal in Reichenbach die Straße einbricht
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Karl-Liebknecht-Straße ist Donnerstag Nachmittag gesperrt worden. Dort hatte die Erde nachgegeben. Wie es jetzt weitergeht.

Die Nachricht ging um kurz vor 15 Uhr ein: Mitten in der Karl-Liebknecht-Straße in Reichenbach klafft auf einmal ein Loch. Es befindet sich in der Nähe des Kreuzungsbereichs mit der Klinkhardtstraße. Die Abmessungen betragen zirka einen Meter auf 70 Zentimeter. Wie tief das Loch ist, weiß man immer noch nicht genau. Beim Abwasserzweckverband...

22.07.2025
3 min.
Reichenbach: Bauarbeiten am Riesenloch haben begonnen
Am Riesenloch am Friedrich-Engels-Platz in Reichenbach haben die Bauarbeiten begonnen.
Zunächst muss eine Hauptwasserleitung am Friedrich-Engels-Platz umverlegt werden. Wie ein Schacht aus Kunststoff die Bauzeit verringern kann und wann alles fertig sein soll.
Gerd Betka
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
21.11.2025
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
19:06 Uhr
2 min.
1:0 gegen Österreich: Portugal ist U17-Weltmeister
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas.
Portugals Fußballer holen sich den U17-WM-Titel durch ein Tor von Anísio Cabral im Finale gegen Österreich. Für die Alpenrepublik endet ein starkes Turnier bitter.
Mehr Artikel