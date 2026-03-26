Wo Senioren in Reichenbach bald den Tag genießen: „Auf der Terrasse kann man Walzer tanzen“

Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses öffnet im April eine Tagespflege. Eine Senioren-WG gibt es dort bereits. Was das Besondere dieses Standorts ist.

Ihren Balkon vermisst sie schon ein bisschen. Aber sonst ist Monika Klein mit ihrer neuen Wohnung auf dem Gelände des früheren Reichenbacher Krankenhauses rundum zufrieden. „Es ist wunderschön still“, sagt die 79-Jährige. „Wenn man die Fenster aufmacht, kann man nur die Vögel hören.“ Monika Klein ist Anfang März beim Service-Wohnen... Ihren Balkon vermisst sie schon ein bisschen. Aber sonst ist Monika Klein mit ihrer neuen Wohnung auf dem Gelände des früheren Reichenbacher Krankenhauses rundum zufrieden. „Es ist wunderschön still“, sagt die 79-Jährige. „Wenn man die Fenster aufmacht, kann man nur die Vögel hören.“ Monika Klein ist Anfang März beim Service-Wohnen...