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  • Wo Senioren in Reichenbach bald den Tag genießen: „Auf der Terrasse kann man Walzer tanzen“

Tom Wrobel, Christian Schreyer, Madleen Dörfler und Elke Männel (v. links) sind froh darüber, dass sie den Bewohnern eine großzügige Terrasse bieten können.
Tom Wrobel, Christian Schreyer, Madleen Dörfler und Elke Männel (v. links) sind froh darüber, dass sie den Bewohnern eine großzügige Terrasse bieten können. Foto: Thomas Voigt
Die Pflegedienstleiterinnen Elke Männel (links) und Celine Leidholdt in einer bereits von den Mietern eingerichteten Service-Wohnung.
Die Pflegedienstleiterinnen Elke Männel (links) und Celine Leidholdt in einer bereits von den Mietern eingerichteten Service-Wohnung. Foto: Thomas Voigt
Pflegedienstleiterin Celine Leidholdt freut sich darüber, dass es auf der Terrasse ein unterfahrbares Hochbeet gibt. So können auch Rollstuhlfahrer bequem gärtnern.
Pflegedienstleiterin Celine Leidholdt freut sich darüber, dass es auf der Terrasse ein unterfahrbares Hochbeet gibt. So können auch Rollstuhlfahrer bequem gärtnern. Foto: Thomas Voigt
Tom Wrobel, Christian Schreyer, Madleen Dörfler und Elke Männel (v. links) sind froh darüber, dass sie den Bewohnern eine großzügige Terrasse bieten können.
Tom Wrobel, Christian Schreyer, Madleen Dörfler und Elke Männel (v. links) sind froh darüber, dass sie den Bewohnern eine großzügige Terrasse bieten können. Foto: Thomas Voigt
Die Pflegedienstleiterinnen Elke Männel (links) und Celine Leidholdt in einer bereits von den Mietern eingerichteten Service-Wohnung.
Die Pflegedienstleiterinnen Elke Männel (links) und Celine Leidholdt in einer bereits von den Mietern eingerichteten Service-Wohnung. Foto: Thomas Voigt
Pflegedienstleiterin Celine Leidholdt freut sich darüber, dass es auf der Terrasse ein unterfahrbares Hochbeet gibt. So können auch Rollstuhlfahrer bequem gärtnern.
Pflegedienstleiterin Celine Leidholdt freut sich darüber, dass es auf der Terrasse ein unterfahrbares Hochbeet gibt. So können auch Rollstuhlfahrer bequem gärtnern. Foto: Thomas Voigt
Reichenbach
Wo Senioren in Reichenbach bald den Tag genießen: „Auf der Terrasse kann man Walzer tanzen“
Redakteur
Von Gunter Niehus
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Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses öffnet im April eine Tagespflege. Eine Senioren-WG gibt es dort bereits. Was das Besondere dieses Standorts ist.

Ihren Balkon vermisst sie schon ein bisschen. Aber sonst ist Monika Klein mit ihrer neuen Wohnung auf dem Gelände des früheren Reichenbacher Krankenhauses rundum zufrieden. „Es ist wunderschön still“, sagt die 79-Jährige. „Wenn man die Fenster aufmacht, kann man nur die Vögel hören.“ Monika Klein ist Anfang März beim Service-Wohnen...
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