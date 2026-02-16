Yoga-Vortrag im Vogtland abgesagt: Kolumnistin Nina-Maria Mixtacki kommt vorerst nicht nach Limbach

Die evangelische Kirchgemeinde im vogtländischen Limbach hatte in ihrer Reihe „Wort & Wein“ zu einem Vortrag mit Bewegung eingeladen. Warum der Termin am Montag abgesagt wurde.

Nina-Maria Mixtacki ist regelmäßigen Lesern der „Freien Presse" gut bekannt: Die Pfarrerin aus Mittweida ist Mitautorin der Kolumne „Wie im Himmel ..." Was wohl nur wenige wissen: Die studierte Theologin und Wirtschaftspädagogin ist auch zertifizierte Yogalehrerin. Am Donnerstag, 19. Februar, spricht sie im Gemeindehaus Limbach, Am...