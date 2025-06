ZDF-Dreh mit Kindern im Vogtland: „Warum macht ihr das hier?“

Im September kommt das ZDF-Nachrichtenmagazin „Logo“ live aus Heinsdorfergrund. Jetzt wurde der Einspieler gedreht - und verraten, wer die Moderatoren sind.

Am 13. September verwandelt sich das Freizeitgelände am Hauptmannsgrüner Mühlteich in einen ZDF-Fernsehgarten - mit großer Bühne und Hunderten Kindern im Publikum. Dann gibt’s das ZDF-Nachrichtenmagazin „Logo“ aus dem Hauptmannsgrüner Ortsteil.