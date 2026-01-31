Zigarettenkippen auf der Straße - was Reichenbach dagegen tun will

Die Verschmutzung der Straßen durch Zigarettenstummel zu vermindern - dies hat man sich in Reichenbach für das Jahr 2026 fest vorgenommen. Man weiß auch schon wie.

Kleine Aschenbecher für jedermann - und zwei große zum Hineinkippen - damit will die Stadt Reichenbach die Verschmutzung der Straßen durch Zigarettenkippen verringern. Dies ist eines der zentralen Puzzlestücke in der Kampagne „Saubere Stadt“ für das Jahr 2026. Im September hatte der Reichenbacher Stadtrat eine neue Polizeiverordnung... Kleine Aschenbecher für jedermann - und zwei große zum Hineinkippen - damit will die Stadt Reichenbach die Verschmutzung der Straßen durch Zigarettenkippen verringern. Dies ist eines der zentralen Puzzlestücke in der Kampagne „Saubere Stadt“ für das Jahr 2026. Im September hatte der Reichenbacher Stadtrat eine neue Polizeiverordnung...