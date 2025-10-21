Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Artist Risto Kübler zeigt eine Kinn-Balance.
Artist Risto Kübler zeigt eine Kinn-Balance. Bild: Eberhard Mädler
Artist Risto Kübler zeigt eine Kinn-Balance.
Artist Risto Kübler zeigt eine Kinn-Balance. Bild: Eberhard Mädler
Reichenbach
Zirkus Renado gastiert in Lengenfeld
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

10 Artisten und 25 Tiere sind ab Donnerstag in der Manege zu erleben. Das Zelt steht im Stadtpark.

Der Zirkus Renado macht auf seiner Sachsen-Tournee in Lengenfeld Station. Die fahrenden Gesellen haben im dortigen Stadtpark Quartier bezogen. Vorstellungen gibt es von diesem Donnerstag bis Samstag jeweils 16 Uhr sowie Sonntag, 11 Uhr. Zur Familientruppe gehören zehn Artisten und Dresseure sowie 25 Tiere. Zu sehen sind Friesen- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.10.2025
3 min.
Kürbisfestival in Lichtenwalde - die besten Bilder
„Manege frei“ heißt es am Wochenende im historischen Schlosspark. Artisten, Clowns und Akrobaten geben sich ein Stelldichein.
Steffen Jankowski
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
13:00 Uhr
3 min.
Zirkuszauber in Rochlitz: Circus Magic zeigt atemraubende Artistik und Tierdressuren
Jeffrey Endres und Kamel Ali laden in den Circus Magic ein. Dieser gastiert in Rochlitz.
In Rochlitz gastiert der Circus Magic zum ersten Mal. Die Premiere mit Artisten und Tierdompteure bietet ein zweistündiges Spektakel. Welche Überraschungen halten sie bereit?
Julia Czaja
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel