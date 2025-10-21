Zirkus Renado gastiert in Lengenfeld

10 Artisten und 25 Tiere sind ab Donnerstag in der Manege zu erleben. Das Zelt steht im Stadtpark.

Der Zirkus Renado macht auf seiner Sachsen-Tournee in Lengenfeld Station. Die fahrenden Gesellen haben im dortigen Stadtpark Quartier bezogen. Vorstellungen gibt es von diesem Donnerstag bis Samstag jeweils 16 Uhr sowie Sonntag, 11 Uhr. Zur Familientruppe gehören zehn Artisten und Dresseure sowie 25 Tiere. Zu sehen sind Friesen- und...