Zum Todestag eines Reichenbacher Originals: „Er war ein Genie, so einer darf nicht vergessen werden“

Reichenbach
Heute wäre Hermann Knüpfer wohl Social-Media-Star. Sein Tabakladen war Umschlagplatz für Sensationen aller Art. Über einen Mann, der Tausende Fans hatte - und in Bewegung setzte.
Wenn der Reichenbacher FC heute spielt, kommen vielleicht 200, 300 Fußballfans. Im Fall der RFC-Vorgänger Einheit und Motor füllten einst Tausende Anhänger die Stadien am Wasserturm und an der Cunsdorfer Straße. Nach Abpfiff vollzog sich stets ein einmaliges Schauspiel. Hunderte Fans gingen nicht etwa nach Hause, sondern marschierten ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.