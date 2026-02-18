MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Zum Todestag eines Reichenbacher Originals: „Er war ein Genie, so einer darf nicht vergessen werden“

Karl-Heinz Meyer mit einem der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Das Haus hinter ihm ist ein Neubau der 1990er-Jahre. Davor stand das Haus, in dem sich Knüpfers Tabakladen befand.
Karl-Heinz Meyer mit einem der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Das Haus hinter ihm ist ein Neubau der 1990er-Jahre. Davor stand das Haus, in dem sich Knüpfers Tabakladen befand. Bild: G. Möckel
Beweisfoto an der Eisenbahnbrücke Zwickauer Straße. Nach den Spielen der Reichenbacher Teams Motor und Einheit zogen die Fans zum Tabakladen von Hermann Knüpfer. Dort hingen im Schaufenster schon die Ergebnisse der Konkurrenz. Die Rivalität zwischen den Fans von Motor und Einheit war groß. Karl-Heinz Meyer: „Wenn Motor spielte, zogen die Einheit-Fans dorthin, um die gegnerische Mannschaft zu unterstützen.“
Beweisfoto an der Eisenbahnbrücke Zwickauer Straße. Nach den Spielen der Reichenbacher Teams Motor und Einheit zogen die Fans zum Tabakladen von Hermann Knüpfer. Dort hingen im Schaufenster schon die Ergebnisse der Konkurrenz. Die Rivalität zwischen den Fans von Motor und Einheit war groß. Karl-Heinz Meyer: „Wenn Motor spielte, zogen die Einheit-Fans dorthin, um die gegnerische Mannschaft zu unterstützen.“ Bild: Karl-Heinz Meyer
Zwickauer Straße 9. Das Foto vom Tabakladen zeigt das Schaufenster des Geschäfts nahezu ohne Aushänge. Die wurden offenbar für den Fotografen entfernt. Das Haus wurde nach der Wende abgerissen. In dem Neubau firmiert heute die Praxis Zahnärzte Schaller.
Zwickauer Straße 9. Das Foto vom Tabakladen zeigt das Schaufenster des Geschäfts nahezu ohne Aushänge. Die wurden offenbar für den Fotografen entfernt. Das Haus wurde nach der Wende abgerissen. In dem Neubau firmiert heute die Praxis Zahnärzte Schaller. Bild: Sammlung Werner Nitzschke
Karl-Heinz Meyer mit dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer – erhalten 2021 von Silvia Spitzner, der Frau des einstigen Reichenbacher Kickers Karl-Heinz Spitzner. Karl-Heinz Meyer bewahrt solche und andere Dokumente in dicken Aktenordnern auf.
Karl-Heinz Meyer mit dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer – erhalten 2021 von Silvia Spitzner, der Frau des einstigen Reichenbacher Kickers Karl-Heinz Spitzner. Karl-Heinz Meyer bewahrt solche und andere Dokumente in dicken Aktenordnern auf. Bild: Gerd Möckel
Fans, so weit das Auge reicht, sogar auf der Aschenbahn sitzen die Anhänger. Das war der Reichenbacher Fußball in den 1950er- und 1960er-Jahren. Opa Dacke im Kartenhäuschen zählte am Wasserturm manchmal bis zu 6000 Besucher.
Fans, so weit das Auge reicht, sogar auf der Aschenbahn sitzen die Anhänger. Das war der Reichenbacher Fußball in den 1950er- und 1960er-Jahren. Opa Dacke im Kartenhäuschen zählte am Wasserturm manchmal bis zu 6000 Besucher. Bild: Sammlung Karl-Heinz Meyer
Eines der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Hier wurde das Reichenbacher Original in seinem Tabakladen fotografiert.
Eines der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Hier wurde das Reichenbacher Original in seinem Tabakladen fotografiert. Bild: Sammlung Werner Nitzschke
Auszug aus dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer. Darin gibt er eine Beobachtung seiner Frau zum besten: Demnach hat der Gatte nachts im Schlaf „Tor gebläckt“. Worauf die verängstigte Frau meinte, das Tor im Haus sei nicht verschlossen. Dann stellte sich heraus, dass der Fußballnarr natürlich von einem Tor im Fußballspiel geträumt hatte.
Auszug aus dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer. Darin gibt er eine Beobachtung seiner Frau zum besten: Demnach hat der Gatte nachts im Schlaf „Tor gebläckt“. Worauf die verängstigte Frau meinte, das Tor im Haus sei nicht verschlossen. Dann stellte sich heraus, dass der Fußballnarr natürlich von einem Tor im Fußballspiel geträumt hatte. Bild: Karl-Heinz Meyer
Dicke Aktenordner zur Geschichte des Reichenbacher FC und der Rollbockbahn Oberheinsdorf – auch die Geschichte der einstigen Kleinbahn hat Karl-Heinz Meyer akribisch recherchiert und aufgeschrieben.
Dicke Aktenordner zur Geschichte des Reichenbacher FC und der Rollbockbahn Oberheinsdorf – auch die Geschichte der einstigen Kleinbahn hat Karl-Heinz Meyer akribisch recherchiert und aufgeschrieben. Bild: Karl-Heinz Meyer
Karl-Heinz Meyer mit einem der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Das Haus hinter ihm ist ein Neubau der 1990er-Jahre. Davor stand das Haus, in dem sich Knüpfers Tabakladen befand.
Karl-Heinz Meyer mit einem der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Das Haus hinter ihm ist ein Neubau der 1990er-Jahre. Davor stand das Haus, in dem sich Knüpfers Tabakladen befand. Bild: G. Möckel
Beweisfoto an der Eisenbahnbrücke Zwickauer Straße. Nach den Spielen der Reichenbacher Teams Motor und Einheit zogen die Fans zum Tabakladen von Hermann Knüpfer. Dort hingen im Schaufenster schon die Ergebnisse der Konkurrenz. Die Rivalität zwischen den Fans von Motor und Einheit war groß. Karl-Heinz Meyer: „Wenn Motor spielte, zogen die Einheit-Fans dorthin, um die gegnerische Mannschaft zu unterstützen.“
Beweisfoto an der Eisenbahnbrücke Zwickauer Straße. Nach den Spielen der Reichenbacher Teams Motor und Einheit zogen die Fans zum Tabakladen von Hermann Knüpfer. Dort hingen im Schaufenster schon die Ergebnisse der Konkurrenz. Die Rivalität zwischen den Fans von Motor und Einheit war groß. Karl-Heinz Meyer: „Wenn Motor spielte, zogen die Einheit-Fans dorthin, um die gegnerische Mannschaft zu unterstützen.“ Bild: Karl-Heinz Meyer
Zwickauer Straße 9. Das Foto vom Tabakladen zeigt das Schaufenster des Geschäfts nahezu ohne Aushänge. Die wurden offenbar für den Fotografen entfernt. Das Haus wurde nach der Wende abgerissen. In dem Neubau firmiert heute die Praxis Zahnärzte Schaller.
Zwickauer Straße 9. Das Foto vom Tabakladen zeigt das Schaufenster des Geschäfts nahezu ohne Aushänge. Die wurden offenbar für den Fotografen entfernt. Das Haus wurde nach der Wende abgerissen. In dem Neubau firmiert heute die Praxis Zahnärzte Schaller. Bild: Sammlung Werner Nitzschke
Karl-Heinz Meyer mit dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer – erhalten 2021 von Silvia Spitzner, der Frau des einstigen Reichenbacher Kickers Karl-Heinz Spitzner. Karl-Heinz Meyer bewahrt solche und andere Dokumente in dicken Aktenordnern auf.
Karl-Heinz Meyer mit dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer – erhalten 2021 von Silvia Spitzner, der Frau des einstigen Reichenbacher Kickers Karl-Heinz Spitzner. Karl-Heinz Meyer bewahrt solche und andere Dokumente in dicken Aktenordnern auf. Bild: Gerd Möckel
Fans, so weit das Auge reicht, sogar auf der Aschenbahn sitzen die Anhänger. Das war der Reichenbacher Fußball in den 1950er- und 1960er-Jahren. Opa Dacke im Kartenhäuschen zählte am Wasserturm manchmal bis zu 6000 Besucher.
Fans, so weit das Auge reicht, sogar auf der Aschenbahn sitzen die Anhänger. Das war der Reichenbacher Fußball in den 1950er- und 1960er-Jahren. Opa Dacke im Kartenhäuschen zählte am Wasserturm manchmal bis zu 6000 Besucher. Bild: Sammlung Karl-Heinz Meyer
Eines der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Hier wurde das Reichenbacher Original in seinem Tabakladen fotografiert.
Eines der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Hier wurde das Reichenbacher Original in seinem Tabakladen fotografiert. Bild: Sammlung Werner Nitzschke
Auszug aus dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer. Darin gibt er eine Beobachtung seiner Frau zum besten: Demnach hat der Gatte nachts im Schlaf „Tor gebläckt“. Worauf die verängstigte Frau meinte, das Tor im Haus sei nicht verschlossen. Dann stellte sich heraus, dass der Fußballnarr natürlich von einem Tor im Fußballspiel geträumt hatte.
Auszug aus dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer. Darin gibt er eine Beobachtung seiner Frau zum besten: Demnach hat der Gatte nachts im Schlaf „Tor gebläckt“. Worauf die verängstigte Frau meinte, das Tor im Haus sei nicht verschlossen. Dann stellte sich heraus, dass der Fußballnarr natürlich von einem Tor im Fußballspiel geträumt hatte. Bild: Karl-Heinz Meyer
Dicke Aktenordner zur Geschichte des Reichenbacher FC und der Rollbockbahn Oberheinsdorf – auch die Geschichte der einstigen Kleinbahn hat Karl-Heinz Meyer akribisch recherchiert und aufgeschrieben.
Dicke Aktenordner zur Geschichte des Reichenbacher FC und der Rollbockbahn Oberheinsdorf – auch die Geschichte der einstigen Kleinbahn hat Karl-Heinz Meyer akribisch recherchiert und aufgeschrieben. Bild: Karl-Heinz Meyer
Reichenbach
Zum Todestag eines Reichenbacher Originals: „Er war ein Genie, so einer darf nicht vergessen werden“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heute wäre Hermann Knüpfer wohl Social-Media-Star. Sein Tabakladen war Umschlagplatz für Sensationen aller Art. Über einen Mann, der Tausende Fans hatte - und in Bewegung setzte.

Wenn der Reichenbacher FC heute spielt, kommen vielleicht 200, 300 Fußballfans. Im Fall der RFC-Vorgänger Einheit und Motor füllten einst Tausende Anhänger die Stadien am Wasserturm und an der Cunsdorfer Straße. Nach Abpfiff vollzog sich stets ein einmaliges Schauspiel. Hunderte Fans gingen nicht etwa nach Hause, sondern marschierten ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Ärger um Parkplatz in Reichenbach – Warum ein Mieter sich diskriminiert fühlt
Karlheinz Schmidt aus Reichenbach will gern hinter dem Haus parken. Doch das ist kompliziert.
Weil er schlecht zu Fuß ist, wollte der Mieter einer Wohnung in Reichenbach einen PKW-Stellplatz im Hof mieten. Sein Vermieter lehnte ab. Man wolle mit dem Mann keinen weiteren Vertrag eingehen, heißt es. Was unternahm er weiter?
Caspar Leder
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
05.02.2026
5 min.
Einmal im Monat Frauentag: Was den Reichenbacher Donnerstagsladen so anziehend macht
Augen sagen mehr als Worte. Im Reichenbacher Donnerstagsladen wird eingekauft, klar. Aber der Laden ist längst auch ein Ort für schöne Begegnungen und Umschlagplatz für gute Ideen.
In diesem Secondhand-Shop ist alles erste Wahl. Klamotten, Preise, die Gespräche und die Idee dahinter. Neuester Schrei – das Wohnzimmer.
Gerd Möckel
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
Mehr Artikel