Zum Todestag eines Reichenbacher Originals: „Er war ein Genie, so einer darf nicht vergessen werden“

Karl-Heinz Meyer mit einem der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Das Haus hinter ihm ist ein Neubau der 1990er-Jahre. Davor stand das Haus, in dem sich Knüpfers Tabakladen befand. Bild: G. Möckel

Beweisfoto an der Eisenbahnbrücke Zwickauer Straße. Nach den Spielen der Reichenbacher Teams Motor und Einheit zogen die Fans zum Tabakladen von Hermann Knüpfer. Dort hingen im Schaufenster schon die Ergebnisse der Konkurrenz. Die Rivalität zwischen den Fans von Motor und Einheit war groß. Karl-Heinz Meyer: „Wenn Motor spielte, zogen die Einheit-Fans dorthin, um die gegnerische Mannschaft zu unterstützen.“ Bild: Karl-Heinz Meyer

Zwickauer Straße 9. Das Foto vom Tabakladen zeigt das Schaufenster des Geschäfts nahezu ohne Aushänge. Die wurden offenbar für den Fotografen entfernt. Das Haus wurde nach der Wende abgerissen. In dem Neubau firmiert heute die Praxis Zahnärzte Schaller. Bild: Sammlung Werner Nitzschke

Karl-Heinz Meyer mit dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer – erhalten 2021 von Silvia Spitzner, der Frau des einstigen Reichenbacher Kickers Karl-Heinz Spitzner. Karl-Heinz Meyer bewahrt solche und andere Dokumente in dicken Aktenordnern auf. Bild: Gerd Möckel

Fans, so weit das Auge reicht, sogar auf der Aschenbahn sitzen die Anhänger. Das war der Reichenbacher Fußball in den 1950er- und 1960er-Jahren. Opa Dacke im Kartenhäuschen zählte am Wasserturm manchmal bis zu 6000 Besucher. Bild: Sammlung Karl-Heinz Meyer

Eines der wenigen Fotos von Hermann Knüpfer. Hier wurde das Reichenbacher Original in seinem Tabakladen fotografiert. Bild: Sammlung Werner Nitzschke

Auszug aus dem wohl letzten erhaltenen Original-Aushang von Hermann Knüpfer. Darin gibt er eine Beobachtung seiner Frau zum besten: Demnach hat der Gatte nachts im Schlaf „Tor gebläckt“. Worauf die verängstigte Frau meinte, das Tor im Haus sei nicht verschlossen. Dann stellte sich heraus, dass der Fußballnarr natürlich von einem Tor im Fußballspiel geträumt hatte. Bild: Karl-Heinz Meyer