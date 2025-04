Zwei Frauen bei Unfall in Lengenfeld verletzt

Am Freitag sind zwei Autos in Lengenfeld zusammengestoßen. Was die Polizei als Ursache mitteilt.

Bei einem Verkehrsunfall in Lengenfeld sind am Freitag zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, war kurz nach 12 Uhr eine 60-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Eicher Spange/S 299 in Richtung Treuen unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 28-Jährige mit einem Ford auf der B 169 und wollte an der Einmündung zur...