40.000 Euro für kleine Vorhaben in Westsachsen

Innerhalb des „kommunalen Bürgerbudgets“ des Landkreises Zwickau werden 24 Einzelvorhaben unterstützt.

Im Landkreis Zwickau stehen für die Realisierung kleiner Investitionsvorhaben in diesem Jahr 40.000 Euro zur Verfügung. Das hat der Landkreis Zwickau mitgeteilt. Mit diesem „Kommunalen Bürgerbudget“ werden Maßnahmen gefördert, die dazu geeignet sind, Projekte mit einem unmittelbaren Bezug zum eigenen Wohnort umzusetzen und damit das...