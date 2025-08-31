Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
40.000 Euro gibt es dieses Jahr innerhalb des Bürgerbudgets des Landkreises.
40.000 Euro gibt es dieses Jahr innerhalb des Bürgerbudgets des Landkreises. Bild: Daniel Reinhardt/dpa
40.000 Euro gibt es dieses Jahr innerhalb des Bürgerbudgets des Landkreises.
40.000 Euro gibt es dieses Jahr innerhalb des Bürgerbudgets des Landkreises. Bild: Daniel Reinhardt/dpa
Glauchau
40.000 Euro für kleine Vorhaben in Westsachsen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innerhalb des „kommunalen Bürgerbudgets“ des Landkreises Zwickau werden 24 Einzelvorhaben unterstützt.

Im Landkreis Zwickau stehen für die Realisierung kleiner Investitionsvorhaben in diesem Jahr 40.000 Euro zur Verfügung. Das hat der Landkreis Zwickau mitgeteilt. Mit diesem „Kommunalen Bürgerbudget“ werden Maßnahmen gefördert, die dazu geeignet sind, Projekte mit einem unmittelbaren Bezug zum eigenen Wohnort umzusetzen und damit das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
2 min.
Glauchauer Bürgerhaushalt: Stadt sammelt Vorschläge der Einwohnerschaft
Im diesjährigen Glauchauer Bürgerhaushalt stehen knapp 100.000 Euro zur Verfügung.
Noch bis zum 31. Juli können Ideen für den Bürgerhaushalt 2025 im Rathaus eingereicht werden. Insgesamt stehen fast 100.000 Euro zur Verfügung.
Stefan Stolp
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
26.07.2025
1 min.
Landkreis Zwickau: 40 Projekte bewerben sich um Bürgerbudget
Im Landratsamt wird über die Vergabe des Bürgerbudgets entschieden.
Etwa 40.000 Euro stehen für die Förderung bereit. Im August entscheidet eine Jury. Vorhaben müssen dem Gemeinwohl dienen.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel