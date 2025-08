Auffahrunfall in Niederlungwitz

Mit erheblichem Schaden endet ein Bremsmanöver, in das zwei Autos verwickelt und danach beschädigt sind.

Niederlungwitz.

Die Polizei musste am 28. Juli zu einem Einsatz in den Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz ausrücken. Zudem wurde auch die Arbeit eines Abschleppdienstes benötigt. Nach Informationen der Polizei ereignete sich ein Unfall auf der Lungwitztalstraße. Auf dieser fuhren zunächst ein 47-jähriger VW-Fahrer und eine 40-jährige Mitsubishi-Fahrerin hintereinander in Fahrtrichtung der B 175. Als ein weiteres Fahrzeug vor dem VW bremsen musste, bremste der 47-Jährige ebenfalls sein Auto. Das bemerkte die dahinter fahrende 40-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Doch der Mitsubishi musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.(reu)