Bleiben oder Wegziehen? So verhalten sich die Störche in Westsachsen

16 Storchenpaare haben in diesem Jahr in Westachsen gebrütet. Einige davon sind noch da und genießen die letzten Herbsttage. Um zu überwintern, braucht es ganz bestimmte Bedingungen.

Die Waldenburger Störche, die in diesem Jahr auf der Esse an der Töpferstraße gebrütet haben, sind noch nicht wärmere Gefilde gezogen, denn sie werden hin und wieder noch gesichtet. Die letzten Herbsttage genießen sie unter anderem auf den Wiesen im Grünfelder Park. Ob, und wenn ja sie die Region verlassen und hierzulande nicht...