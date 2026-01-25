MENÜ
Die Brücke zwischen Albanstraße und Zum Vierseithof muss gesichert werden.
Die Brücke zwischen Albanstraße und Zum Vierseithof muss gesichert werden.
Glauchau
Brücke auf der Lungwitztalstraße in Glauchau muss repariert werden
Redakteur
Von Stefan Stolp
Die Stahlkonstruktion und die Fahrbahn der Brücke über den Lungwitzbach sollen erneuert werden. Das geht nicht ohne Vollsperrung.

In diesem Jahr soll es Sicherungsarbeiten an der Brücke über den Lungwitzbach im Bereich Albanstraße und Zum Vierseithof in Glauchau geben. Zumindest hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) entsprechende Bauarbeiten ausgeschrieben. Da es sich um die Staatsstraße 252 handelt, ist das Landesamt dafür zuständig.
Mehr Artikel