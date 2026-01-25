Brücke auf der Lungwitztalstraße in Glauchau muss repariert werden

Glauchau
Die Stahlkonstruktion und die Fahrbahn der Brücke über den Lungwitzbach sollen erneuert werden. Das geht nicht ohne Vollsperrung.
In diesem Jahr soll es Sicherungsarbeiten an der Brücke über den Lungwitzbach im Bereich Albanstraße und Zum Vierseithof in Glauchau geben. Zumindest hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) entsprechende Bauarbeiten ausgeschrieben. Da es sich um die Staatsstraße 252 handelt, ist das Landesamt dafür zuständig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.