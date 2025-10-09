Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dieser Drohnen-Aufnahme kann man die Solarmodule auf den Dächern von Brenntag in Glauchau erkennen.
Auf dieser Drohnen-Aufnahme kann man die Solarmodule auf den Dächern von Brenntag in Glauchau erkennen. Bild: Brenntag
Auf dieser Drohnen-Aufnahme kann man die Solarmodule auf den Dächern von Brenntag in Glauchau erkennen.
Auf dieser Drohnen-Aufnahme kann man die Solarmodule auf den Dächern von Brenntag in Glauchau erkennen. Bild: Brenntag
Glauchau
Chemie-Riese Brenntag investiert in Glauchau in erneuerbare Energie
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf den Firmendächern von Brenntag im Glauchauer Gewerbegebiet ist eine Photovoltaikanlage installiert worden. Ein weiterer Schritt des Unternehmens, um komplett CO2-emissonsfrei zu werden.

Nur von oben ist es richtig zu erkennen. Der Glauchauer Standort von Brenntag an der Boschstraße im Gewerbegebiet Nordwest ist mit einer großen Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher ausgestattet worden. Das Unternehmen Brenntag gehört zum Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Es spielt eine zentrale...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
4 min.
„Tagespolitischer kurzgedachter Aktionismus“: Das sagen Leser zum neuen Namen des Glauchauer Museums
Die Dalí-Ausstellung im Schloss Hinterglauchau gehörte zu den Highlights der vergangenen Jahre.
Der neue Name des Glauchauer Museums heißt „Schloss Museum Glauchau“. Das stößt überwiegend auf Unverständnis. Ein Kenner der Materie und langjähriger Freund des Museums findet dafür deutlich Worte.
Stefan Stolp
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
03.09.2025
3 min.
Schließungsgerüchte im Glauchauer Aue-Center: Kaufland und B1 äußern sich
Die Zufahrt aus Richtung Zwickau zum Aue-Center in Glauchau.
Nachdem der Lebensmitteldiscounter Aldi im Einkaufszentrum an der Grenayer Straße in Glauchau aufgegeben hat, tauchen Gerüchte über weitere Schließungen auf. Doch was ist da dran?
Stefan Stolp
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel