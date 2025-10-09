Chemie-Riese Brenntag investiert in Glauchau in erneuerbare Energie

Auf den Firmendächern von Brenntag im Glauchauer Gewerbegebiet ist eine Photovoltaikanlage installiert worden. Ein weiterer Schritt des Unternehmens, um komplett CO2-emissonsfrei zu werden.

Nur von oben ist es richtig zu erkennen. Der Glauchauer Standort von Brenntag an der Boschstraße im Gewerbegebiet Nordwest ist mit einer großen Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher ausgestattet worden. Das Unternehmen Brenntag gehört zum Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Es spielt eine zentrale...