Dieses westsächsische Kleinod wird zwangsversteigert

Das ehemalige Schul- und Pfarrhaus im Waldenburger Ortsteil Schlagwitz kommt Anfang April unter den Hammer.

Das ehemalige Pfarrhaus im Waldenburger Ortsteil Schlagwitz wird zwangsversteigert. Den Termin hat das Amtsgericht in Zwickau auf den 3. April gelegt. Das leerstehende und sanierungsbedürftige Gebäude an der Bachstraße 26 in Schlagwitz wurde im Jahr 1891 gebaut und diente lange als Pfarrhaus und zuvor als Schulgebäude. Danach wurde es zu...