  • Einbruch bei der Gewerbesteuer führt zu desolater Haushaltslage in Glauchau

Der Stadt Glauchau fehlen insgesamt 5,6 Millionen Euro.
Der Stadt Glauchau fehlen insgesamt 5,6 Millionen Euro.
Glauchau
Einbruch bei der Gewerbesteuer führt zu desolater Haushaltslage in Glauchau
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadt Glauchau fehlen 5,6 Millionen Euro, vor allem weil die geplanten Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht kommen. Jetzt drohen Konsequenzen

Die Finanzen der Stadt Glauchau sind in eine bedrohliche Schieflage geraten. Wurde der Doppelhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 bereits mit Millionendefiziten (gut zwei Millionen Euro für beide Jahre) Ende letzten Jahres im Stadtrat beschlossen, ist das Loch im Etat nun deutlich gewachsen. Die Stadt spricht von einem Defizit in Höhe von 5,6...
