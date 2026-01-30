„Für uns ist das folgerichtig“: Glauchauer Busbetrieb setzt auf E-Fahrzeuge

Die Reichelt Personenbeförderung GmbH aus Glauchau hat eine neue Betriebsstätte für ihre E-Fahrzeugflotte eröffnet. Doch alle Busse werden nicht auf Elektroantrieb umgestellt.

Aus dem Glauchauer Stadtbild sind die kleinen Bussen nicht mehr wegzudenken. Tagsüber jede Stunde fährt der Bus der Reichelt Personenbeförderung GmbH vom Bahnhof durch die Stadt zum Südhang und zurück. Zweimal am Tag fährt der Bus auf der Linie 102 vom Bahnhof zum Pflegeheim Friedenshöhe. Das Glauchauer Unternehmen mit Sitz an der...