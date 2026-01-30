MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Für uns ist das folgerichtig“: Glauchauer Busbetrieb setzt auf E-Fahrzeuge

Geschäftsführer Alexander Kreil an einer der Ladestationen in den neuen Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH.
Geschäftsführer Alexander Kreil an einer der Ladestationen in den neuen Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH. Bild: Andreas Kretschel
An der Dieselstraße in Glauchau ist die neue Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH entstanden.
An der Dieselstraße in Glauchau ist die neue Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH entstanden. Bild: Andreas Kretschel
So sehen die neuen Elektrobusse der Stadtline in Glauchau aus.
So sehen die neuen Elektrobusse der Stadtline in Glauchau aus. Bild: Andreas Kretschel
Geschäftsführer Alexander Kreil an einer der Ladestationen in den neuen Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH.
Geschäftsführer Alexander Kreil an einer der Ladestationen in den neuen Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH. Bild: Andreas Kretschel
An der Dieselstraße in Glauchau ist die neue Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH entstanden.
An der Dieselstraße in Glauchau ist die neue Betriebsstätte der Reichelt Personenbeförderung GmbH entstanden. Bild: Andreas Kretschel
So sehen die neuen Elektrobusse der Stadtline in Glauchau aus.
So sehen die neuen Elektrobusse der Stadtline in Glauchau aus. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Für uns ist das folgerichtig“: Glauchauer Busbetrieb setzt auf E-Fahrzeuge
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Reichelt Personenbeförderung GmbH aus Glauchau hat eine neue Betriebsstätte für ihre E-Fahrzeugflotte eröffnet. Doch alle Busse werden nicht auf Elektroantrieb umgestellt.

Aus dem Glauchauer Stadtbild sind die kleinen Bussen nicht mehr wegzudenken. Tagsüber jede Stunde fährt der Bus der Reichelt Personenbeförderung GmbH vom Bahnhof durch die Stadt zum Südhang und zurück. Zweimal am Tag fährt der Bus auf der Linie 102 vom Bahnhof zum Pflegeheim Friedenshöhe. Das Glauchauer Unternehmen mit Sitz an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
09.01.2026
4 min.
Im Landkreis Zwickau rollen die ersten Linienbusse jetzt elektrisch
Der neue Ladepark für die Elektrobusse in Werdau. Er wird von der Firma Juno Solar betrieben.
Die Region ist damit Vorreiter in Sachsen, denn ein Großteil der Fahrten soll mit den E-Bussen absolviert werden. Wieso das Ziel aber erst im Sommer erreicht wird, und weshalb die Busse aus China kommen.
Jan-Dirk Franke
09.01.2026
2 min.
Immer mehr Elektrobusse rollen durch Sachsen
Elektrobusse laden im Bushof der Leipziger Verkehrsbetriebe. Sachsens Verkehrsunternehmen setzen immer häufiger auf Elektrobusse, vor allem in den Städten, aber nicht nur dort. (Archivbild)
In Großstädten wie Leipzig gehören E-Busse im ÖPNV längst zum Alltag. Auf dem Land sind sie eher selten. Nun zieht ein Landkreis nach und sieht sich dabei in einer bundesweiten Vorreiterrolle.
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel