Knallgeräusche in Meerane: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten

Die Täter zerstörten Automaten an der Leipziger Straße und der Äußeren Crimmitschauer Straße. Auch die Feuerwehr war am Donnerstagabend im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Mit einem bisher unbekannten Sprengmittel haben unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in Meerane zerstört. Die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat, prüft mögliche Zusammenhänge.