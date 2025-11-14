Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf 5000 Euro wird der Sachschaden am gesprengten Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße in Meerane geschätzt.
Auf 5000 Euro wird der Sachschaden am gesprengten Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße in Meerane geschätzt.
Glauchau
Knallgeräusche in Meerane: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten
Von Holger Frenzel
Die Täter zerstörten Automaten an der Leipziger Straße und der Äußeren Crimmitschauer Straße. Auch die Feuerwehr war am Donnerstagabend im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Mit einem bisher unbekannten Sprengmittel haben unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten in Meerane zerstört. Die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat, prüft mögliche Zusammenhänge.
