Lothar Becker ist Autor, Komponist und Musiker.
Lothar Becker ist Autor, Komponist und Musiker. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Lothar-Becker-Musical in der Glauchauer Sachsenlandhalle
Redakteur
Von Stefan Stolp
Ein „total witziges und chaotisches“ Musical kommt am Samstag auf die Bühne

Ein Musical von Lothar Becker wird am 25. Januar in der Glauchauer Sachsenlandhalle aufgeführt. Das Stück des Limbach-Oberfrohnaers heißt „TV Kils Me“ und handelt von einer Late-Night-Show, in der die Moderatoren Barnie Chruschtschow, Tom Schneupel und ihr Sidekick Nadja zunächst vergeblich versuchen, den immer trübseliger werdenden...
