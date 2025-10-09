Meeranerin gewinnt bei ARD-Quiz „Gefragt - gejagt“

Glauchau
Sabine Gerzen aus Meerane erspielte mit einem weiteren Kandidaten 6000 Euro. Dabei hat die Jägerin Adriane Rickel noch etwas lernen können.
Die Meeranerin Sabine Gerzen hat am Mittwochabend bei der ARD-Quizsendung „Gefragt - gejagt“ gewonnen. In der Schnellraterunde kam die Chemiestudentin auf 2500 Euro. Sie startet als Erste aus dem Viererteam.
