Schlägerei vor Dönerladen in Glauchau: Jetzt spricht die Familie der Opfer

Zwei Brüder, zwei Cousins und eine Cousine - für eine Familie, alle deutsche Staatsbürger vietnamesischer Abstammung, endete der Himmelfahrtstag in Glauchau mit zwei Schwerletzten. Vor dem Döner-Imbiss an der Brüderstraße mitten im Zentrum kam es am späten Nachmittag zu einer Schlägerei.