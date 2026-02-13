Schloss Waldenburg: Geheimnis um Dreharbeiten in der nächsten Woche

Glauchau
Im Schloss Waldenburg kommt es in der letzten Ferienwoche zu Dreharbeiten. Dabei soll es um eine Netflix-Serie gehen.
Im Schloss Waldenburg laufen in nächsten Woche Filmaufnahmen. Deshalb ist nicht nur das Schloss geschlossen, sondern auch der Parkplatz am gegenüberliegenden Lustgarten abgesperrt. „Dort will das Filmteam sein Equipment abstellen“, sagt Waldenburgs Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler). Darüber hinaus wurde an der Bundesstraße 175...
