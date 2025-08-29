Trotz Zwischenfall: Glauchauer „Kürbis-Egon“ fährt Rekordernte ein

Mit Qualitäts-Kompost aus dem Nachbardorf und viel Erfahrung hat Egon Kunze 15 Zentner Hokkaido-Kürbisse ernten können. Dabei wäre fast etwas dazwischen gekommen.

Egon Kunze kann es einfach nicht lassen. Letztes Jahr wollte er eigentlich damit aufhören, doch seine Leidenschaft für den Kürbis war weitaus stärker. Und so hat der heute 84-Jährige „Kürbis-Egon“ auf seinem Grundstück im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain wieder Hokkaido-Kürbisse angebaut. Aus den 170 Pflanzen, die er selbst gezogen...