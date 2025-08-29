Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Egon Kunze alias „Kürbis Egon“ hat dieses Jahr um die 15 Zentner Hokkaido geerntet.
Egon Kunze alias „Kürbis Egon“ hat dieses Jahr um die 15 Zentner Hokkaido geerntet. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Trotz Zwischenfall: Glauchauer „Kürbis-Egon“ fährt Rekordernte ein
Redakteur
Von Stefan Stolp
Mit Qualitäts-Kompost aus dem Nachbardorf und viel Erfahrung hat Egon Kunze 15 Zentner Hokkaido-Kürbisse ernten können. Dabei wäre fast etwas dazwischen gekommen.

Egon Kunze kann es einfach nicht lassen. Letztes Jahr wollte er eigentlich damit aufhören, doch seine Leidenschaft für den Kürbis war weitaus stärker. Und so hat der heute 84-Jährige „Kürbis-Egon“ auf seinem Grundstück im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain wieder Hokkaido-Kürbisse angebaut. Aus den 170 Pflanzen, die er selbst gezogen...
