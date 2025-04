Von Harry Potter bis Bridgerton: Junge Frau organisiert ersten Fantasy-Ball im Schloss Waldenburg

Die „Märchenschneiderin“ Nicole Schramm kreiert Fantasy Kostüme. Warum sie mit dem Ball noch etwas draufsetzen will.

Bislang gibt es das eher nur in großen Städten. Doch in diesem Jahr soll es auch erstmals in der westsächsischen Region ein solches Event geben. Die Rede ist von einem Fantasy-Ball. Freunde der Fantasy-Szene – vom Märchen über Harry Potter bis Bridgerton – treffen sich und erleben in märchenhaften Kostümen einen Abend mit magischen...