Wohnhaus-Sanierung in Glauchau: Startschuss an der Albanstraße

Für 1,2 Millionen Euro wird das Wohnhaus an der Albanstraße in Glauchau saniert. Aus 18 kleinen Wohnungen werden acht große.

Die Geschichte der Familie Junghans aus Glauchau, die am Samstag in der „Freien Presse“ abgedruckt war, ist jetzt verewigt worden. Denn die Samstagausgabe der Zeitung wurde am Montag der Kapsel beigefügt, die anlässlich des Sanierungsbeginns am Wohnhaus Albanstraße 1 bis 5 ins Mauerwerk eingelassen wurde. Das Haus liegt in unmittelbarer...