„Eigentlich wollten wir keinen Balkon“: Wie Glauchauer Mieter die Sanierung ihrer Wohnung erlebten

Die Wohnungsbau-Genossenschaft des Handwerks saniert ein Wohngebäude nach dem anderen. An der Rosa-Luxemburg-Straße gab es besondere Herausforderungen, auch für die Mieter.

Jetzt, da alles überstanden ist, fühlen sich Rolf und Silvia Junghans in ihren vier Wänden wohl. Das war angesichts des Zustands ihrer Wohnung vorher nicht so. Das Ehepaar wohnt seit 30 Jahren in der Rosa-Luxemburg-Straße 12. Die Häuser sind 1936 gebaut worden und stehen unter Denkmalschutz.