Angst vor Sprengfallen: Entschärfungskommando rückt in Lichtenstein an

In einem sonst ruhigen Wohngebiet am Rande der Stadt hat es am Donnerstag viel Unruhe gegeben. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war im Einsatz.

Es begann mit der missglückten Visite eines Schornsteinfegers: Für die sogenannte Feuerstättenschau wollte dieser sich am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in einer ruhigen Wohngegend Lichtensteins umschauen. Zuvor waren offenbar schon mehrere derartige Versuche fehlgeschlagen, auch das Landratsamt war bereits involviert. Als der Besitzer... Es begann mit der missglückten Visite eines Schornsteinfegers: Für die sogenannte Feuerstättenschau wollte dieser sich am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in einer ruhigen Wohngegend Lichtensteins umschauen. Zuvor waren offenbar schon mehrere derartige Versuche fehlgeschlagen, auch das Landratsamt war bereits involviert. Als der Besitzer...