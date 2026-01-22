MENÜ
Polizeibeamte ließen sich mit der Drehleiter der Feuerwehr vor ein Fenster fahren und schlugen es ein. Im Inneren sahen sie Verdächtiges.
Polizeibeamte ließen sich mit der Drehleiter der Feuerwehr vor ein Fenster fahren und schlugen es ein. Im Inneren sahen sie Verdächtiges.
Hohenstein-Ernstthal
Angst vor Sprengfallen: Entschärfungskommando rückt in Lichtenstein an
Redakteur
Von Bernd Appel
In einem sonst ruhigen Wohngebiet am Rande der Stadt hat es am Donnerstag viel Unruhe gegeben. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war im Einsatz.

Es begann mit der missglückten Visite eines Schornsteinfegers: Für die sogenannte Feuerstättenschau wollte dieser sich am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in einer ruhigen Wohngegend Lichtensteins umschauen. Zuvor waren offenbar schon mehrere derartige Versuche fehlgeschlagen, auch das Landratsamt war bereits involviert. Als der Besitzer...
