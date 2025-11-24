Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Behinderungen auf der Autobahn: 18-jähriger Peugeot-Fahrer bei Doppel-Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal leicht verletzt

Doppel-Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Ein Peugeot krachte in die Leitplanke. Dann kollidierte ein Laster mit dem Wagen.
Doppel-Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Ein Peugeot krachte in die Leitplanke. Dann kollidierte ein Laster mit dem Wagen. Bild: Stefan Puchner/dpa
Bild: Stefan Puchner/dpa
Doppel-Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Ein Peugeot krachte in die Leitplanke. Dann kollidierte ein Laster mit dem Wagen. Bild: Stefan Puchner/dpa
Update
Hohenstein-Ernstthal
Behinderungen auf der Autobahn: 18-jähriger Peugeot-Fahrer bei Doppel-Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal leicht verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal krachte ein Peugeot beim Überholen auf winterglatter Fahrbahn in die Leitplanke. Es folgte eine Kollision mit einem Laster. Sachschaden: rund 12.000 Euro.

Auf winterglatter Fahrbahn war ein Peugeot am Montagmorgen auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal gleich in zwei Unfälle verwickelt. Es gab rund zwei Stunden einige Verkehrsbehinderungen.
