Behinderungen auf der Autobahn: 18-jähriger Peugeot-Fahrer bei Doppel-Unfall auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal leicht verletzt

Zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal krachte ein Peugeot beim Überholen auf winterglatter Fahrbahn in die Leitplanke. Es folgte eine Kollision mit einem Laster. Sachschaden: rund 12.000 Euro.

Auf winterglatter Fahrbahn war ein Peugeot am Montagmorgen auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal gleich in zwei Unfälle verwickelt. Es gab rund zwei Stunden einige Verkehrsbehinderungen.