Dem neuen Wüstenbrander Imbissbetreiber ist die Wurst nicht wurscht

Alexander Lötzsch sorgt jetzt in Wüstenbrand dafür, dass mittags niemand hungern muss. Dabei sind dem Multitalent nicht nur große Portionen wichtig.

Nach der Eröffnung Ende Oktober und der ersten Woche Imbissbetrieb ist klar, was im Vorfeld schon vermutet wurde. „Currywurst mit Pommes ist der absolute Renner“, sagt Alexander Lötzsch, der mit „Alles wurscht“ an der Straße der Einheit in Richtung Grüna für ein neues Imbissangebot gesorgt hat. Dass es letzten und diesen Donnerstag...