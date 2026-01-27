MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Beisein seiner Urenkelin Katrin Hisslinger (links) wurde Hans Zesewitz geehrt.
Im Beisein seiner Urenkelin Katrin Hisslinger (links) wurde Hans Zesewitz geehrt. Bild: Andreas Kretschel
Im Beisein seiner Urenkelin Katrin Hisslinger (links) wurde Hans Zesewitz geehrt.
Im Beisein seiner Urenkelin Katrin Hisslinger (links) wurde Hans Zesewitz geehrt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Emotionales Gedenken in Hohenstein-Ernstthal: Wie sich die Urenkelin an Hans Zesewitz erinnert
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Kranzniederlegung wurde am Dienstag des Lehrers und Karl-May-Forschers Hans Zesewitz gedacht. Seine Urenkelin schilderte, wie prägend er für ihr Leben war.

Mit einer Kranzniederlegung wurde am Dienstag in Hohenstein-Ernstthal des Lehrers und Karl-May-Forschers Hans Zesewitz (1888–1976) gedacht, dessen Todestag sich am Montag zum 50. Mal jährte. Vertreter von Stadtverwaltung, Karl-May-Haus und Förderverein Silberbüchse würdigten den großen Sohn der Stadt. Besonders emotional war die Gedenkfeier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
1 min.
Neuer Komfort im Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal
Erich Homilius (links) und Marian Bertz freuen sich über neue Museumshocker.
Der Förderverein des Karl-May-Hauses hat fünf tragbare Museumshocker finanziert. Wofür braucht es die?
Cristina Zehrfeld
14:30 Uhr
3 min.
„Ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte“: Ausstellung mit Karl-May-Comics in Hohenstein-Ernstthal
Hartmut Schmidt hat schon frühzeitig Comic-Hefte zu Karl-May-Büchern gesammelt.
Die Abenteuer von Winnetou, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar gibt es nicht nur als Buch, Film oder auf der Bühne. Auch Comiczeichner haben sich der Helden Karl Mays angenommen.
Cristina Zehrfeld
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
Mehr Artikel