Alljährlich wird in Heinrichsort im Fackelschein gerodelt (hier 2023), alljährlich ist es eine Zitterpartie. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Alljährlich wird in Heinrichsort im Fackelschein gerodelt (hier 2023), alljährlich ist es eine Zitterpartie. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Fackelrodeln in Heinrichsort: „Wir probieren es!“
Von Bernd Appel
Am Samstagabend soll gerodelt werden, wenn es irgendwie geht. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag getroffen.

Bleibt der Schnee nun ein paar Tage liegen, oder taut er gleich wieder weg? Laut der Heinrichsorter Ortsvorsteherin Annett Richter gibt es verschiedene Vorhersagen: „Wir probieren es aber am Samstagabend auf jeden Fall mit dem Fackelrodeln.“ Diese Entscheidung haben die Verantwortlichen am Donnerstag getroffen. Seit elf Jahren findet das...
