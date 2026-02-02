MENÜ
Seit elf Jahren lädt Heinrichsort zum Fackelrodeln, hier im Februar 2025. Bild: Andreas Kretschel
Seit elf Jahren lädt Heinrichsort zum Fackelrodeln, hier im Februar 2025. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsorter Fackelrodeln: Nächster Termin im Visier
Von Bernd Appel
Am Samstag hat es nicht geklappt, in drei Wochen will man es wieder probieren. Warum nicht eher?

Am Donnerstag hatte man noch Hoffnung, am Samstagmorgen war klar: Mangels Schnee musste das für den Abend geplante Fackelrodeln in Heinrichsort ausfallen. Ortsvorsteherin Annett Richter hat schon über den nächsten möglichen Termin informiert. Angepeilt wird Samstag, 21. Februar – falls genug Schnee liegen sollte. Eine Vorentscheidung fällt...
