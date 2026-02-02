Heinrichsorter Fackelrodeln: Nächster Termin im Visier

Hohenstein-Ernstthal
Am Samstag hat es nicht geklappt, in drei Wochen will man es wieder probieren. Warum nicht eher?
Am Donnerstag hatte man noch Hoffnung, am Samstagmorgen war klar: Mangels Schnee musste das für den Abend geplante Fackelrodeln in Heinrichsort ausfallen. Ortsvorsteherin Annett Richter hat schon über den nächsten möglichen Termin informiert. Angepeilt wird Samstag, 21. Februar – falls genug Schnee liegen sollte. Eine Vorentscheidung fällt...
