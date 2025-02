Hohenstein-Ernstthalerin frisiert Models für die Fashion Week

Friseurmeisterin Daniela Weinhold macht gern mal prominente Leute schick. Jetzt war sie auf der Fashion Week. Wen hat sie dort für den Laufsteg gestylt?

Daniela Weinhold aus Hohenstein-Ernstthal hat auf der Fashion Week in Berlin einen besonderen Job gehabt: Sie gehörte zu etwa 20 Friseuren und Friseurinnen, welche den Models am Freitag die richtige Frisur für den Laufsteg gezaubert haben. Dabei ist Professionalität gefragt. Doch was genau frisiert wird, entscheidet weder der Friseur noch das...