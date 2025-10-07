Karnevalisten kaufen maroden Gasthof in Heinrichsort - Warum tut der Verein sich das an?

Es klingt ziemlich verrückt: Der Karnevalsverein HCV übernimmt ein marodes Gasthaus im heimischen Dorf, dessen Sanierung jede Menge Geld kosten wird. Wie kommt man auf so eine Idee? Und wer soll das bezahlen?

Der Saal im Henrichsorter Gasthof „Zur Krone" ist riesig, und er ist eiskalt. Zum Heizen stehen lediglich zwei Kachelöfen bereit, einer darf ohnehin nicht mehr angefeuert werden: Es gebe Probleme mit dem Schornstein, berichten die Narren vom Heinrichsorter Carnevalsverein HCV. „Aber wenn hier drin 200 Leute feiern, dann wird es richtig...