Langenchursdorf: Angst vor marodem Nachbarhaus wächst – doch die Ämter helfen nicht

Bäume und Sträucher wuchern ungestört, es gab eine Rattenplage, doch am meisten fürchten sich die Betroffenen vor einer Wand, die jederzeit einstürzen könnte. Mit ihren Sorgen fühlen sie sich allein gelassen.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze explodiert und die Mauer an unser Haus kracht“, meint Volkmar Thost, und weist aus seinem Fenster auf den Anbau des Nachbarhauses. Dieser hat kein Dach mehr, es ist eingestürzt. Die maroden Mauern neigen sich und stehen dicht an der Außenwand des Hauses in der Langenchursdorfer Talstraße, in... „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze explodiert und die Mauer an unser Haus kracht“, meint Volkmar Thost, und weist aus seinem Fenster auf den Anbau des Nachbarhauses. Dieser hat kein Dach mehr, es ist eingestürzt. Die maroden Mauern neigen sich und stehen dicht an der Außenwand des Hauses in der Langenchursdorfer Talstraße, in...