Wenn Thosts aus dem Fenster schauen, sehen sie den Anbau des Nachbarhäuschens: Das Dach ist eingestürzt, die Mauern neigen sich gefährlich. Bild: Andreas Kretschel
Wenn Thosts aus dem Fenster schauen, sehen sie den Anbau des Nachbarhäuschens: Das Dach ist eingestürzt, die Mauern neigen sich gefährlich. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Langenchursdorf: Angst vor marodem Nachbarhaus wächst – doch die Ämter helfen nicht
Redakteur
Von Bernd Appel
Bäume und Sträucher wuchern ungestört, es gab eine Rattenplage, doch am meisten fürchten sich die Betroffenen vor einer Wand, die jederzeit einstürzen könnte. Mit ihren Sorgen fühlen sie sich allein gelassen.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze explodiert und die Mauer an unser Haus kracht“, meint Volkmar Thost, und weist aus seinem Fenster auf den Anbau des Nachbarhauses. Dieser hat kein Dach mehr, es ist eingestürzt. Die maroden Mauern neigen sich und stehen dicht an der Außenwand des Hauses in der Langenchursdorfer Talstraße, in...
