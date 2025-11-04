Lichtenstein/Drebach: Statt der Funkelfenster gibt es diesmal den Polarzauber

In den vergangenen Jahren sorgten die Funkelfenster des Helmnot-Theaters und der Firma Wunderräume für Hingucker in verschiedenen Orten. 2025 leuchten sie nicht, aber es gibt Ersatz im Erzgebirge.

Ein riesiger Eisbär, eine Zeitmaschine, die Schneekönigin und vieles mehr machen sich diese Woche auf die Reise von Lichtenstein zur Burg Scharfenstein im erzgebirgischen Drebach. Auch Motive aus den bekannten Funkelfenstern sind dabei. Sie gibt es dieses Jahr nicht, aber dafür den Polarzauber auf der Scharfensteiner Burg, den die kreativen... Ein riesiger Eisbär, eine Zeitmaschine, die Schneekönigin und vieles mehr machen sich diese Woche auf die Reise von Lichtenstein zur Burg Scharfenstein im erzgebirgischen Drebach. Auch Motive aus den bekannten Funkelfenstern sind dabei. Sie gibt es dieses Jahr nicht, aber dafür den Polarzauber auf der Scharfensteiner Burg, den die kreativen...