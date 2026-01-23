Nach Polizeieinsatz in Lichtenstein: „Unverständlich, wie man in diesem Haus leben kann“

Die Einsatzkräfte gingen zwischenzeitlich davon aus, dass der Hausbesitzer tot ist. Doch es gibt Lebenszeichen. Dabei ist weiterhin unklar, wo sich der Mann aufhält.

Als Spezialkräfte der Polizei und die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag wegen „unklarer Rauchentwicklung" in ein Lichtensteiner Haus eindrangen, schlugen die Kohlenmonoxid-Melder sofort Alarm. Die Konzentration des gefährlichen Gases sei so hoch gewesen, dass Menschen ohne Schutz nach zwei Minuten ohnmächtig würden, sagt Lichtensteins...