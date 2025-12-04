Tag des Ehrenamtes: Lehrerehepaar schenkt Kindern in Lichtenstein Zeit, Geduld und Wissen

Am 5. Dezember wird der Internationale Tag des Ehrenamtes begangen. Was bringt Menschen dazu, sich zu engagieren? Die „Freie Presse“ hat ein Lehrerehepaar gefragt, das in Lichtenstein Nachhilfe gibt.

Gudrun und Arnim Lorenz aus Oberlungwitz könnten ihren Ruhestand eigentlich in vollen Zügen genießen. Keine Verantwortung, keine Termine. Nach rund 40 Jahren, die beide im Schuldienst tätig waren, hätten sie sich das allemal verdient. Doch seit mehr als viereinhalb Jahren arbeitet das Lehrerehepaar wieder. Ehrenamtlich geben beide... Gudrun und Arnim Lorenz aus Oberlungwitz könnten ihren Ruhestand eigentlich in vollen Zügen genießen. Keine Verantwortung, keine Termine. Nach rund 40 Jahren, die beide im Schuldienst tätig waren, hätten sie sich das allemal verdient. Doch seit mehr als viereinhalb Jahren arbeitet das Lehrerehepaar wieder. Ehrenamtlich geben beide...