Takko-Fashion in Hohenstein-Ernstthal eröffnet

Hohenstein-Ernstthal
Mit der Neueröffnung ist das Obergeschoss des Einkaufscenters wieder voll belegt. Wie sieht es im Erdgeschoss aus?
Das Modeunternehmen Takko-Fashion hat eine Filiale am Einkaufscenter an der Heinrich-Heine-Straße 1a in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Das teilt die Saller Unternehmensgruppe mit, die für die Vermietung des Objekts zuständig ist. Nachdem Ende letzten Jahres bereits der Discounter Action am ehemaligen Standort von Pfennigpfeiffer eingezogen...
