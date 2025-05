Unfallflucht in Lichtenstein: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt VW Caddy

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Oberen Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Lichtenstein.

Für laufende Ermittlungen in einem Fall von Unfallflucht, der sich am Donnerstagnachmittag in Lichtenstein ereignet hat, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, hat der Besitzer eines VW Caddy, welcher am Donnerstag in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr an der Oberen Straße in Höhe der Gottesackerstraße geparkt war, anschließend einen Schaden an seinem Pkw festgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug muss gegen den VW Caddy gestoßen sein, dessen Fahrer anschließend wegfuhr, ohne den Vorfall zu melden. Am VW sei Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden. Hinweise zum Unfallverursacher oder dem benutzen Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640. (mib)