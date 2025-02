Von „Nischel“ bis Malediven-Strand: Geschäftseröffnung auf der Weinkellerstraße Hohenstein-Ernstthal

John Weinhold startet mit einer kreativen Geschäftsidee auf der Weinkellerstraße durch. Die Vielfalt reicht von Schwibbögen bis zu Schlüsselanhängern. Wie kam es zu dieser besonderen Idee?

Am Wochenende wird ein neues Geschäft auf der Weinkellerstraße eröffnet. John Weinhold bietet dort künftig individualisierte Dekoartikel an. Das klingt zunächst etwas spröde, doch der Eindruck täuscht: Das Angebot ist eine Mischung aus pfiffigem Sortiment und schrägen Ideen. So gibt es zum Beispiel Schwibbögen mit dem Karl-Marx-Monument,...