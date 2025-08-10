Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Aktion „Leser helfen“ unterstützte vor fünf Jahren Werdauer Familie – so geht es ihr heute

Vor zwölf Jahren erkrankte Christine Röhnert an der seltenen Erbkrankheit Morbus Wilson. Seitdem ist sie auf Rundum-Pflege angewiesen. Die Nachtschichten übernimmt ihr Mann Uwe Röhnert.
Vor zwölf Jahren erkrankte Christine Röhnert an der seltenen Erbkrankheit Morbus Wilson. Seitdem ist sie auf Rundum-Pflege angewiesen. Die Nachtschichten übernimmt ihr Mann Uwe Röhnert.
Werdau
Aktion „Leser helfen“ unterstützte vor fünf Jahren Werdauer Familie – so geht es ihr heute
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Gendefekt machte Christine Röhnert zum Pflegefall. Die 56-Jährige ist komplett auf Hilfe angewiesen. Die bekommt sie von ihrem Mann, der aber noch für seine Eltern sorgen muss.

Dass das Schicksal einmal so hart zuschlagen würde, hätten die Röhnerts nie gedacht. Noch vor zwölf Jahren waren die Werdauer eine ganz normale Familie und lebten den Alltag in ihrem Häuschen in der Friedenssiedlung. 2013 stellten die Ärzte bei Christine Röhnert die seltene Erbkrankheit Morbus Wilson fest. Durch einen Gendefekt gibt die...
