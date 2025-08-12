Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bedenkliche Vorfälle unter Schülern: Werdauer Schule nutzt Unterrichtsausfall für Medientraining

Kerstin Wendrich leitet die Oberschule Leubnitz in Werdau.
Kerstin Wendrich leitet die Oberschule Leubnitz in Werdau. Bild: Ralf Wendland
Kerstin Wendrich leitet die Oberschule Leubnitz in Werdau.
Kerstin Wendrich leitet die Oberschule Leubnitz in Werdau. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Bedenkliche Vorfälle unter Schülern: Werdauer Schule nutzt Unterrichtsausfall für Medientraining
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Die Oberschule Leubnitz möchte Unterrichtsausfall effektiv nutzen – und bietet Aufklärung zu Medienthemen an. Was die Schule damit verhindern möchte und welche Zwischenfälle es in der Vergangenheit gab.

Eine Schülerin nimmt ihr Smartphone, beginnt den Unterricht zu filmen und streamt live auf Social Media: Dieser Fall kam im vergangenen Jahr an der Oberschule Leubnitz in Werdau vor. Gegen dieses Verhalten sprechen unter anderem der Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Schulleiterin Kerstin Wendrich fällt auf, dass Fälle wie dieser in den...
